Normalerweise geht es in Soulslikes nah und persönlich zu, Fernkampf ist nur selten eine Option. Remnant: From the Ashes hingegen schickte euch in zünftige Koop-Ballerorgien. Mit Remnant II arbeiten die Entwickler seit geraumer Zeit an einem Nachfolger, der jetzt endlich mit einem Release-Termin bedacht wurde.

Im überhypten Soulslike-Genre muss man mittlerweile einen eigenen Twist finden, um sich aus der breiten Masse hervorzuheben. Remnant: From the Ashes schaffte das 2019 ganz gut, indem es euch in zünftige Feuergefechte schickt, wahlweise sogar im Koop. Mit Remnant II arbeiten Gunfire Games seit geraumer Zeit an einem Nachfolger, der nun mit einem Release-Termin bedacht wurde.

>> Prepare to die: 10 kommende Souls-like-Games <<

Wie beim Summer Game Fest bekannt gegeben wurde, liegt die Veröffentlichung von Remnant II auch gar nicht mehr so weit in der Zukunft. Bereits am 25. Juli erscheint das Spiel auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Vorbestellungen sind ab sofort möglich und natürlich gibt es das Spiel in diversen Editionen. Ihr dürft aus insgesamt drei Fassungen wählen, nachfolgend listen wir euch auf, was sie beinhalten und bringen:

Standard Edition – 49,99 €

Basisspiel – Spiele REMNANT II, wenn es am 25. Juli erscheint

Deluxe Edition – 59,99 €

Inhalte der Standard Edition

Drei Rüstungssets: Rüstungsset des Ältesten, Rüstung der Leere und Glänzende Rüstung von REMNANT: From the Ashes

Ultimate Edition – 69,99 €

Inhalte der Deluxe Edition

Früher Zugang – Spiele REMNANT II schon am 21. Juli vor der offiziellen Veröffentlichung

schon am 21. Juli vor der offiziellen Veröffentlichung Survival Pack – Beginne das Spiel mit einer Vielzahl an Verbrauchsgütern, um dich gegen mächtige Gegner durchzusetzen

DLC Bundle – Erhalte drei DLC-Pakete für REMNANT II. Weitere Details zu den DLC-Paketen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Alle DLCs werden voraussichtlich innerhalb eines Jahres nach Veröffentlichung verfügbar sein.

Nachfolgend findet ihr noch einen neuen Trailer, den Gunfire Games beim Summer Game Fest veröffentlicht hat.