Remnant: From the Ashes

Im August erscheint Remnant: From the Ashes für PC und Konsolen. Wer sich schon jetzt für den Kauf entscheidet, kann sich diverse Boni sichern.

Der Publisher Perfect World hat angekündigt, dass der kommende Survival-Action-Shooter Remnant: From the Ashes ab sofort vorbestellt werden kann. Frühe Käufer erhalten verschiedene Extras wie verfrühten Zugang und Ausrüstungsgegenstände.

In dem Titel des Entwicklerteams von Darksiders 3 werdet ihr in eine Spielwelt versetzt, in der Chaos herrscht. Die Menschheit kämpft um das Überleben und nutzt eine Technologie, die Portale in alternative Welten öffnet. Gespielt wird entweder allein oder gemeinsam mit zwei anderen Spielern aus der Third-Person-Perspektive. Alle Vorbesteller-Boni könnt ihr der Übersicht entnehmen:

Zugang zum VIP-Frühstarter-Wochenende

Drei exklusive Rüstungen (Ex-Kultistenrüstung des Untergangspropheten, Plündererrüstung des Gladiators und Jägerrüstung des Nachtschrats)

Überlebenspaket mit Herstellungsmaterialien, Medizin und zeitlich begrenztem Erfahrungsbonus

Für eine Vorbestellung auf der PlayStation 4 erhaltet ihr zusätzlich ein exklusives Design. Remnant: From the Ashes kann ab sofort zum Preis von 39,99 Euro für PC, Xbox One und PlayStation 4 vorbestellt werden. Erscheinen soll der Titel am 20. August.