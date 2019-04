Remnant: From the Ashes

Gunfire Games werkeln gegenwärtig am neuen Titel Remnant: From the Ashes. Das vielversprechende Shooter-Projekt hat nun auch einen konkreten Release-Termin.

Gunfire Games ist in der Branche keineswegs unbekannt, schließlich zeichnete das Entwicklerstudio zuletzt für Darksiders III im vergangenen Jahr 2018 verantwortlich. Zusammen mit Publisher Perfect World hat man bereits vor einiger Zeit die Arbeiten am vielversprechenden Third-Person-Shooter Remnant: From the Ashes bekannt gegeben. Jetzt steht der Survival-Shooter fast schon in den Startlöchern.

Nachdem man bislang nämlich einen Release-Termin schuldig geblieben war, steht nun fest: Remnant: From the Ashes soll ab dem 20. August 2019 für PC, PS4 und Xbox One erhältlich sein. Garnier wurde die Ankündigung mit dem neuen Trailer namens "Can You Survive?", den ihr euch weiter unten ansehen könnt.

In dem Clip gehen die Macher auch auf einige Features des Spiels ein. Dieses wird unter anderem auch einen Multiplayer-Part zusammen mit bis zu drei Spielern bieten. Neben diesem kooperativen Modus soll es aber auch möglich sein, das komplette Spiel alleine zu zocken; das wird dann laut den Machern aber etwas härter sein.

Ansonsten dürft ihr euch im fertigen Spiel auf über 100 verschiedene Gegner und 20 Bosse freuen. Alle haben unterschiedliche Angriffsarten und Taktiken zu bieten. Das Fortschrittssystem basiert auf neuen Ausrüstungsgegenständen.