Remnant: From the Ashes

Das erst im August veröffentlichte Remnant: From the Ashes mag nicht zu den namhaftesten Titeln gehören, hat aber einen durchaus beachtlichen Verkaufsstart hingelegt. Mittlerweile hat das Spiel die Millionenmarke geknackt - und wird deshalb nun weiter von den Entwicklern unterstützt.

Perfect World Entertainment hat zusammen mit Gunfire Games bekannt gegeben, dass Remnant: From the Ashes mittlerweile mehr als eine Million Mal über die Ladentheke gewandert ist. Damit hat das Spiel durchaus einen beachtlichen Start hingelegt, was es natürlich zu feiern gilt. Ab dem heutigen 31. Oktober gibt es daher neue Spielinhalte und Belohnungen.

Zu den neuen Inhalten zählt ein neuer Hardcore-Modus, der euch mehr denn je herausfordern soll. Ihr habt nur ein Leben und müsst mit diesem den kompletten Titel bewältigen; sterbt ihr, ist alles vorbei und ihr müsst von vorne starten.

Damit aber nicht genug: Dank des Verkaufserfolges steht nun auch fest, dass es im kommenden Jahr 2020 auch weitere DLC-Inhalte geben wird. David Adams, Präsident von Gunfire Games, führt diesbezüglich aus: "Die Reaktionen auf Remnant: From the Ashes waren überwältigend. Es freut uns, dass wir Remnants Universum erweitern können. Wir sind uns sicher, dass Spieler den neuen Content, der für 2020 geplant ist, lieben werden. Wir erhalten nahezu täglich Anfragen zu anspruchsvolleren Herausforderungen und sind ganz begeistert, ihnen den Hardcore-Modus vorstellen zu können. Wir sind gespannt, wer die Fähigkeiten aufweisen wird, die Saat mit einem einzigen Leben zu besiegen!"