Redfall hat schon einige Stolpersteine hinter sich, begonnen mit der fälschlichen Annahme, es handle sich um "Left 4 Dead mit Vampiren". Zahlreiche Verschiebungen stimmten ebenfalls nicht positiv, genau so wie die Ankündigung, dass der 60-fps-Modus auf der Xbox Series X erst nach dem Release via Patch geliefert wird. Nun ist das Spiel endlich da und trotz aller Probleme im Vorfeld waren wir gespannt, ob Arkane Austin an alte Geniestreiche wie Dishonored oder Prey anknüpfen kann. Spoiler: Nein! Ganz und gar nicht.