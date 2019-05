Im Shooter-Genre hat sich seit einigen Jahren auch die Red-Faction-Reihe einen Namen gemacht. Diese gehört mittlerweile THQ Nordic und das Unternehmen bereitet womöglich für die E3 die Ankündigung eines neuen Teils vor.

Die E3 2019 in Los Angeles steht vor der Tür und auch Publisher THQ Nordic hat schon Neuankündigung auf der großen Branchenmesse in Aussicht gestellt. Nachdem zuvor im Netz bereits Spekulationen um ein neues Darksiders sowie Destory All Humans! die Runde machten, gesellt sich nun auch die altbekannte Shooter-Reihe Red Faction dazu.

Mit Red Faction: Evolution wurde nun womöglich der neueste Teil des Franchise geleakt. Der Grafikkarten-Hersteller NVIDIA führte ein solches bislang noch nicht angekündigtes Spiel kurzzeitig in der Liste der mit der hauseigenen Plattform Ansel kompatiblen Titel, ehe man den Eintrag wieder aus dem Netz nahm.

Das Netz vergisst derartige Dinge aber bekanntermaßen nicht und so gibt es beispielsweise im Metacouncil-Forum noch einen Screenshot des Eintrags in der Liste, auch wenn dieser mittlerweile auf der offiziellen NVIDIA-Webseite nicht mehr vorzufinden ist.

Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass NVIDIA bereits mehr weiß und die Webseite für eine baldige Ankündigung vorbereitet. Red Faction: Evolution dürfte damit ein heißes Eisen im E3-Feuer sein. Schließlich soll THQ Nordic laut eigenen Angaben 80 Spiele in Arbeit haben, von denen bislang lediglich 48 bekannt sind. Auf der US-Messe dürften also gleich mehrere neue Spiele vorgestellt werden.

Zuletzt wurde innerhalb des Shooter-Franchise Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht; dieses Remaster erscheint am 02. Juli dieses Jahres auch noch für die Switch. Davor liegt der letzte Teil schon etwas länger zurück, denn Red Faction Armageddon erschien schon im Jahr 2011.