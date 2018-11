Rockstars Western-Meilenstein strotzt nur so vor Geheimnissen und Besonderheiten. Damit ihr die spannendsten Missionen nicht verpasst, verraten wir euch die zehn Easter Eggs, die ihr auf keinen Fall verpassen dürft. Spoiler sind inklusive, seid also gewarnt.

Platz 10: Die besessene Frau

Manchmal müssen auch schwer plündernde Banditen mal für kleine Pferdediebe. Wie gut, dass man bei in der Nähe des Braithwaite Manor den Luxus eines kleinen Toilettenhäuschens findet. Doch der Schein trügt, denn aus dem Inneren dringen ein irres Lachen und andere bizarre Laute. Wollt ihr in die mit Ketten verschlossene Kabine hineinschauen, dann tut das auf eigene Gefahr! Da werden nämlich Erinnerungen an den Horrorklassiker Tanz der Teufel wach ...