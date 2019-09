Ein Zombie in Red Dead Online lässt die Fans von Red Dead Redemption hoffen, dass in irgendeiner Form Undead Nightmare seine Rückkehr feiert. Oder handelt es sich vielleicht um einen Glitch?

Kürzlich ist in Red Dead Online Zombie-NPC aufgetaucht, der die Fans in Aufregung versetzt. Könnte es ein Hinweis darauf sein, dass Undead Nightmare oder etwas ähnliches seine Rückkehr in die Welt von Red Dead feiert? Es könnte sich allerdings auch um einen Glitch handeln. Aufgefallen ist der Zombie unter anderem dem Reddit-Nutzer groats_active in den Sympfen. Auch andere haben seit dem letzten Update tote Körper herumliegen sehen.

Die Art und Weise, wie sie sich verhalten, lässt manche jedochvermuten, dass es sich nur um Glitches handelt, was nicht das erste Mal in Red Dead Online wäre. Einige berichten von Zombies mit blauer Haut, weshalb davon ausgegangen wird, dass es sich um ein Missgeschick bei der Implementierung von etwas handelt, das mit dem Cholera-Ausbruch zusammenhängt.

Trotzdem sorgen der Umstand, dass der Zombie in den Sümpfen korrekt aussieht und Halloween für die nötigen Spekulationen, dass hinter alledem doch Absicht steckt.