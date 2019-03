Rockstar Games hat wie angekündigt ab dem heutigen 26. März 2019 das nächste neue Feature in der Beta von Red Dead Online verfügbar gemacht: die Zielrennen. Hier erfahrt euch, worum es geht und was euch erwartet.

Bereits vor kurzem hatte Rockstar Games für den heutigen Dienstag den Start der nächsten neuen Inhalte in Red Dead Online in Aussicht gestellt - und der Entwickler hat Wort gehalten. So dürft ihr euch in Vorbereitung auf das nächste große Update später im Frühling nun auf die Zielrennen freuen. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus Zielsicherheit, Strategie und Reitfähigkeiten.

In Zielrennen tretet ihr in einem Kontrollpunkt-basierten Rennen mit einer Schar von Zielen und Waffen gegeneinander an. Alle Spieler starten zunächst mit Pfeil und Bogen; während des Rennens regeneriert sich die Ausdauer der Pferde mit jedem getroffenen Ziel. Außerdem stehen auf der Strecke auch strategische Pick-ups zur Verfügung. Mit Ausdauer-Pick-ups könnt ihr beispielsweise die Sprintzeit eures Pferdes erhöhen oder den Ausdauerkern wieder auffrischen.

Mit Waffen-Pick-ups erhaltet ihr Schusswaffen mit begrenzter Munition, um Kontrollpunkt-Ziele schneller und einfacher auszuschalten. Außerdem könnt ihr die Wummen natürlich auch direkt gegen die Konkurrenz einsetzen. In der Verfolgerrolle könnt ihr zudem den Windschatten eures Gegners nutzen, um Ausdauer zu sparen. So soll sich insgesamt ein mit vielen Facetten gespicktes Rennen ergeben.

PS4-Spieler profitieren besonders, denn diese erhalten zudem den Early Access zu den offenen Zielrennen, einer freiläufigeren Variante des neuen Modus, der sich direkt durch die Spezialserien-Markierung starten lässt. Hier könnt ihr in einem offenen Bereich gegen eure Gegner antreten, um alle Ziele in beliebiger Reihenfolge auszuschalten.

Passend zum Start gibt es auch wieder einen neuen XP-Bonus, in diesem Fall von 20 Prozent auf sogar alle Aktivitäten im Onlinemodus von Red Dead Redemption 2. Sparen lässt sich in dieser Woche bei allen Käufen aus der Pferdepflege-Sektion im Stall und im Katalog von "Wheeler, Rawson & Co".