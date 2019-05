Kaum hat Red Dead Online die Beta-Phase verlassen, da liefert Rockstar Games schon die nächsten frischen Inhalte nach. Unter anderem ist ab sofort die Wildtierjagd eröffnet und zudem erwartet euch der nächste neue Showdown-Modus.

Mit der Wildtierjagd gibt es von nun an eine neue Herausforderung in Red Dead Online. Dabei handelt es sich um ein neues Free-Roam-Event, in dem ihr euch mit anderen Jägern messen müsst. Waffen und Angriffe auf andere Spieler sind deaktiviert, denn es werden alle Augen auf die Jagd gelegt. Punkte gibt es in Abhängigkeit der Größe des erlegten Tieres: Kleintiere bringen einen, mittelgroße Tiere zwei und große Tiere drei Punkte. Im Verlauf des Events tauchen auch besonders gefährliche Raubtiere wie Wölfe, Pumas und Bären auf; diese bringen Bonuspunkte für den Sieg ein.

Ebenfalls neu ist der Showdown-Modus "Head for the Hills", in dem ihr abwechselnd einen letzten verzweifelten Versuch unternehmen müsst, ein Stück Niemandsland zu durchqueren und einen sicheren Unterschlupf zu erreichen. Dabei versuchen eure Gegner, euch zur Strecke zu bringen. Verstecktes Vorgehen ist also mitunter gefragt. In den nächsten beiden Wochen sollen dann mit "Public Enemy" und "Sport of Kings" zwei weitere Showdown-Modi folgen, zu denen Details zu gegebener Zeit bekannt gegeben werden.

Boni könnt ihr in den Missionen aus "Ein Land der Möglichkeiten" einheimsen. Für den Abschluss von "Ehre unter Pferdedieben" gibt es einen Bonus von 50 RDO$, für "Töte sie, einen nach dem anderen" gibt es zusätzliche 75 RDO$ und in "Von Trauer zerstört" erwarten 10 Goldbaren als Bonus.

Neben neuen Kleidungsstücken und Boni für alle, die sich diese Woche für die zweistufige Verifizierung registrieren, gibt es zu guter letzt auch ein neues Versorgungspaket, das in eurem Lager oder bei der Postmeisterei erhältlich ist. Dieses beinhaltet:

5x starkes Wundertonikum

5x starkes Schlangenöl

5x starke Arznei

5x starker Magenbitter

120x Revolvermunition – Express