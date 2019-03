Red Dead Online mag im Vergleich zu GTA Online bei weitem nicht so erfolgreich sein, doch Rockstar Games werkelt weiter daran, das zu ändern. Auch deshalb gibt es jetzt schon wieder neue Inhalte und Boni.

Nur eine Woche nach dem ersten großen Patch für die Beta von Red Dead Online hat Rockstar Games nun weitere Inhalte für das Spiel auf PS4 und Xbox One veröffentlicht. Spieler von Red Dead Redemption 2 dürfen sich im Onlinemodus nun auf eine neue Wumme freuen.

Aus dem Originalspiel kehrt nun "Evans Repeater" auch in Red Dead Online zurück. Die Waffe ist auf Schusswechsel auf mittlere und lange Entfernung ausgelegt und hat eine hohe Schussfrequenz. Verfügbar ist die Waffe nun bei jedem Waffenschmied oder via Katalog von Rawson, Wheeler & Co. Die Waffe kann außerdem auch wie gewohnt mit verschiedenen Extras individualisiert werden.

Mit "Fool's Gold" erhält außerdem ein neuer Free-Roam-Modus Einzug in den Wilden Westen. Im kompetitiven PvP-Event-Modus müsst ihr euch eine goldene Rüstung sichern und mit dieser anschließend möglichst viele andere Gamer um die Ecke bringen, was euch Extrapunkte einbringt. Wenn ihr sterbt, verliert ihr die Rüstung und diese kann von einem anderen Spieler aufgenommen werden. Der Modus ist ab sofort unter anderem für Solo-Spieler verfügbar; ihr müsst lediglich die entsprechende Einladung annehmen, wenn diese aufploppt.

Zu guter letzt lohnt sich das simple Einloggen in Red Dead Online in dieser Woche, denn dann bekommt ihr ein spezielles Paket als Bonus spendiert. Dieses beinhaltet folgende Gegenstände:

60x High Velocity Pistol Ammo

60x High Velocity Repeater Ammo

2x Fire Bottles

8x Fire Arrows

2x Jolly Jack’s

2x Potent Horse Medicine

1x Lake Lure