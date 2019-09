Bereits vor einiger Zeit kündigte Rockstar Games ein umfangreiches Update für Red Dead Online an. Jetzt gibt es konkretere Infos zu den neuen Tätigkeiten und einen Termin.

Den Beta-Status hat Red Dead Online seit einger Zeit abgelegt. Nächste Woche, genauer gesagt am 10. September, erscheint ein weiteres Update, das die ersten drei Rollen für eure Westernhelden einführt. Zu den Tätigkeitsfeldern Kopfgeldjäger, Händler und Sammler hat Entwickler Rockstar Games nun neue Informationen bekannt gegeben.

Wer Kopfgeldjäger werden möchte, muss in Rhodes den legendären Bounty Hunter treffen. Kauft ihr von ihm für 15 Goldbarren die Kopfgeldjägerlizenz (Twitch-Prime-Mitglieder, die bis zum 8. September ihr Konto mit dem Rockstar Games Social Club verknüpfen, kriegen diese Lizenz kostenlos), dürft ihr anschließend an Steckbrieftafeln, die in der Nähe der Sheriffbüros, Postmeistereien oder Bahnhöfen zu finden sind, nach Arbeit suchen.

Wer als Kopfgeldjäger Stufe 12 erreicht, darf sogar andere Spieler jagen, die ein besonders hohes Kopfgeld haben. Dafür werden spezielle Missionen gestartet. Die gesuchten Spieler müssen innerhalb eines Zeitlimits entkommen oder sich ergeben. Kopfgeldjäger, die ihre Ziele lebend abliefern, erhalten eine Belohnung und der festgenommene Spieler muss seine Zeit absitzen. Darüber hinaus können Kopfgeldjäger einzigartige Fähigkeiten erlernen und spezielle Gegenstände besitzen: