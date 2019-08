Rockstar Games hält Red Dead Online mit einem neuen Update frisch. Bald werdet ihr drei neue Rollen einnehmen können.

Rockstar Games wird Red Dead Online in den kommenden Wochen mit einem neuen Update um drei zusätzliche Rollen erweitern. Noch im Sommer werden die drei spezialisierten rollen Kopfgeldjäger, Händler und Sammler eingeführt.

Als Kopfgeldjäger könnt ihr Zielpersonen aufspüren und festnehmen oder sogar töten. Von Zeit zu Zeit kann auch ein Spieler in der Nähe, auf den ein entsprechend hohes Kopfgeld ausgesetzt ist, als Ziel ausgewiesen werden. Mit der Zeit erhaltet ihr dadurch Boni wie ein verstärktes Lasso und schwierige Revolvertricks und verbesserte Fähigkeiten beim Spurenlesen wie die Verwendung von Adlerauge im Sprint oder im Galopp und weitere Fähigkeiten, Gegenstände und Upgrades.

>> Red Dead Redemption 2: PC-Version jetzt so gut wie sicher!

Wollt ihr Händler werden, könnt ihr eure Fähigkeiten als Händler verbessern, ums so einen Waffenschrank und einen Suppentopf als Verbesserungen für euer Lager freizuschalten. Das beste daran: Ihr könnt sogar einem Hund beibringen, euch vor drohenden Angriffen gegen das Lager zu warnen. Wenn euer Geschäft weiter wächst, könnt ihr eure Tasche verbessern oder neue Hilfsmittel verwenden wie etwa den Jagdwagen, um größere Warenmengen zu transportieren, und vieles mehr.

Als Sammler erkundet sucht ihr nach seltenen und wertvollen Gegenständen. Haltet in der Wildnis Ausschau nach einer geheimnisvollen reisenden Händlerin, um den Weg des Sammlers einzuschlagen. In dieser Rolle sucht ihr nach verlorenem Schmuck, seltenen Pfeilköpfen und anderen Schätzen, die ihr anschließend als Einzelstücke oder in besonders wertvollen Sets verkauft. Mit steigendem Fortschritt erhaltet ihr Zugriff auf Werkzeuge, die euch bei eurer Suche helfen, wie ein veredeltes Fernglas, eine Pferdelaterne und sogar einen Metalldetektor. Außerdem erlernt ihr zusätzliche Fähigkeiten, um die größten Raritäten in der Welt zu suchen und zu finden.

Wann genau das Update ausgerollt wird, ist noch nicht bekannt. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.