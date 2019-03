Rockstar Games hat heute das nächste Update für die Beta von Red Dead Online veröffentlicht. Dabei erwartet euch mit "Spoils of War" ein weiterer Spielmodus.

Rockstar Games erweitert im neuesten Beta-Update zu Red Dead Online die Serie an Showdown-Modi und bringt nun den Spielmodus "Spoils of War" an den Start. Die Showdown-Serie stellt Spieler-vs-Spieler-Modi in den Vordergrund und soll Spieler mit kompetitiven und engen Matches sowie schneller Gameplay-Action ködern.

Im neu hinzugefügten Modus "Spoils of War" müsst ihr das Versteck eures Gegners angreifen und gleichzeitig euer eigenes verteidigen. Teams bestehen 2 bis 16 Spielern, die sich auf die Jagd nach der Beute in der gegnerischen Basis machen. Das Team, das am Ende einer Partie am meisten Beute geklaut hat, gewinnt.

Interesse geweckt? Dann könnt ihr den neuen Modus über die Kachel "Präsentierte Serie" im Startmenü erreichen oder aber via "Schnell beitreten" im Spielermenü. Gespielt werden kann an unterschiedlichen Orten der Spielwelt, darunter beispielsweise Fort Mercer und in Valentine.

An dieser Stelle endet das heutige Update für die Beta von Red Dead Online aber noch nicht, denn auch neue Boni locken wieder. In dieser Woche gibt es 20 Prozent mehr Erfahrungspunkte in allen Showdown-Modi. Für einen Sieg in einer Partie "Spoils of War" erhaltet ihr einen extra Bonus von 8 Dynamitpfeilen, die ihr euch bei einer Postmeisterei oder bei der Truhe im Lager abholen könnt.

Zudem wächst der Katalog von Wheeler, Rawson & Co. um neue seltene Kleidungsstücke an. Ab heute stehe in den neuen Lieferungen für begrenzte Zeit folgende Outfits erworben werden:

Tasmane-Outfit (nur für Männer)

Donau-Outfit (nur für Frauen)

Schnürhose

Hochgeschürzter Rock (nur für Frauen)

Winter-Flintenmantel

Gardenienhut

Gedrungener Ofenrohrzylinder