Wer sich von der Musik von Red Dead Redemption 2 begeistert zeigt, der darf sich freuen: In Kürze werdet ihr euch das Werk nämlich auch außerhalb des Spiels anhören dürfen.

Wie Rockstar Games nun nämlich bestätigte, wird der Soundtrack unter dem Namen "The Music of Red Dead Redemption 2: Original Score" im August erscheinen. Der von Woody Jackson in Zusammenarbeit mit Arca, Colin Stetson und weiteren Musikern komponierte Soundtrack ist über die bekannten Kanäle ab dem 09. August zu haben.

Vorbestellungen sind ab sofort bereits möglich; Frühentschlossene erhalten dabei drei Singles, die sofort mit eurer Bestellung zum Download verfügbar sind. Dabei handelt es sich um "Outlaws from the West" von Woody Jackson, "Fleeting Joy" von Colin Stetson und Woody Jackson sowie "Coutnry Pursuits" von Arca und Woody Jackson.

Der Release erfolgt in Kooperation mit Lakeshore Records digital auf iTunes; zudem gibt es das Ganze dann auch via Spotify. Die zweite Veröffentlichung der Musik aus Red Dead Redemption 2 soll euch dann mit auf eine "kraftvolle, emotionale Reise durch die letzten Tage der Outlaw-Ära Amerikas" nehmen.

Red Dead Redemption 2 ist für PS4 und Xbox One erhältlich.