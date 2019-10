Wie jeden Dienstag hat Rockstar Games auch heute wieder neue Inhalte für Red Dead Online vorgestellt. Mit dabei ist auch wieder eine legendäre Kofpgeldjagd, in deren Fokus Sergio Vincenza steht.

Rockstar hat in Red Dead Online den Startschuss für die nächste legendäre Kopfgeldjagd gegeben. Ab sofort dürft ihr euch demnach mit Sergio Vincenza beschäftigen. Der anarchistische Unruhestifter und frühere Militärscharfschütze wird tot oder lebendig gejagt. Seine letzte größere Aktion war ein fehlgeschlagener Attentatsversuch auf den Gouverneur von Saint Denis. Seitdem hat er sich Gerüchten zufolge im Feuerwachturm bei Roanoke Ridge verschanzt. Aber Achtung: Vincenzas Gefolgsleute sind bestens ausgebildete ehemalige Soldaten, die die Hügel rundherum angeblich mit Fallen und Sprengstoff präpariert haben. Vorsicht ist also geboten!

Für den Abschluss der legendären Kopfgeldjagd auf Sergio Vincenza winkt euch eine exklusive Farbvariante des Inglett-Schals und 100 Express-Patronen für Gewehre (innerhalb von 24 Stunden nach dem Abschluss). PlayStation-Plus-Mitglieder, die sich zwischen dem 08. Oktober und 04. November in Red Dead Online einloggen, erhalten innerhalb von 24 Stunden eine exklusiv gefärbte Killiman-Weste.

Neben der neuen Kopfgeldjagd gibt es im Spiel außerdem wieder neue Kleidungsstücke, Boni und mehr. Im Katalog von Wheeler, Rawson & Co. findet ihr eine neue Auswahl an Klamotten, darunter die Folwell- und Dillehay-Hüte und mehr.

Explizit an erfahrene Spieler richtet sich die neue Freies-Zielen-Serie "Name Your Weapon", in welcher euch ein Überlebenskampf erwartet. Antreten könnt ihr in Team- oder Jeder-gegen-Jeden-Varianten und je schwieriger es mit der gewählten Waffe ist, eure Gegner zu besiegen, desto mehr Punkte erhaltet ihr.

Außerdem gibt es in dieser Woche zahlreiche weitere Belohnungen wie 5000 Club-XP nur für das Spielen von Red Dead Online sowie 30% zusätzliche Charakter- und Rollen-XP für alle Rollenmissionen, -herausforderungen und -Events:

Kopfgeldjäger : Alle Kopfgeldmissionen inkl. der legendären sowie für PvP-Kopfgeldjagden

: Alle Kopfgeldmissionen inkl. der legendären sowie für PvP-Kopfgeldjagden Kopfgeldjäger : Free Roam Events „Verbrecherjagd“ und „Tag der Abrechnung“

: Free Roam Events „Verbrecherjagd“ und „Tag der Abrechnung“ Kopfgeldjäger : Alle täglichen Herausforderungen

: Alle täglichen Herausforderungen Händler : Alle Verkaufsmissionen

: Alle Verkaufsmissionen Händler : Alle täglichen Herausforderungen

: Alle täglichen Herausforderungen Händler : Free Roam Event „Handelsweg“

: Free Roam Event „Handelsweg“ Sammler : Gefundene Münzen, Familienerbstücke und Wildblumen

: Gefundene Münzen, Familienerbstücke und Wildblumen Sammler : Verkäufe des wöchentlichen Satzes und von Sammler-Sätzen

: Verkäufe des wöchentlichen Satzes und von Sammler-Sätzen Sammler: Free Roam Events „Bergung“ sowie „Kondor-Ei“ und tägliche Herausforderungen