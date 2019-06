Zur Wochenmitte gibt es wieder ein frisches Update für den Online-Modus Red Dead Online. Rockstar implementiert unter anderem einen neuen Showdown-Modus sowie ein neues Free-Roam-Event.

Der Nächste bitte: Rockstar Games hat auch in dieser Woche wieder einen neuen Showdown-Modus für Red Dead Online parat. Dieser hört auf den Namen "Public Enemy" und steht nun zur Verfügung. Dabei seid ihr entweder der Public Enemy aka die öffentliche Zielperson oder ein Kopfgeldjäger, der diesen zur Strecke bringen muss. Die Zielperson innerhalb eines Teams wechselt regelmäßig. Erledigt das andere Team diese, kann es Punkte sammeln.

Dazu gesellt sich mit "Eisenbahnkönig" ein neues Free-Roam-Event. Dabei handelt es sich um eine mobile Variante von "König im Schloss", wobei ihr so viele Zugwaggons wie möglich erobern müsst. Es gewinnt derjenige, der die längste Zeit des Events die Kontrolle über den aktiven Bereich auf dem Zugwaggon behält.

Bei Wheeler, Rawson & Co. gibt es abschließend den neuen Bellerose-Hut zu ergattern; aktive spieler erhalten diesen in einem exklusiven Farbton als Goodie kostenlos in die Garderobe. Zudem gibt es 35 Prozent Nachlass auf alle Vorräte und 25 Prozent Rabatt auf alle Angebote von Wilderness Outfitters.