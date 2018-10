Pre-Load in Kürze, Download-Größen bekannt

Mittlerweile sind es keine zehn Tage mehr, bis das Western-Epos Red Dead Redemption 2 erscheint. Rockstar hat daher nun handfeste Details hinsichtlich der digitalen Verbreitung des Spiels bekannt gegeben.

Wer sich die digitale Spielversion von Red Dead Redemption 2 vorbestellt hat, der darf insoweit durchatmen, als dass sich die notwendigen Spieldateien bereits im Vorfeld der Veröffentlichung am 26. Oktober 2018 herunterladen lassen. Damit könnt ihr zum Release-Tag direkt loslegen.

Der Pre-Load soll für alle Vorbesteller des Western-Epos in den jeweiligen digitalen Stores am kommenden Freitag - uns damit eine Woche vor der Veröffentlichung - starten. Als Startzeit wurde 00:00 Uhr im Osten der Vereinigten Staaten bekannt gegeben, das heißt bei uns geht es um 06:00 Uhr früh los.

Der lange Vorlauf ist auch bitter nötig, denn ihr werdet viele Daten durch eure Leitung jagen müssen. Nachdem eine Promo-Verpackung des PS4 Pro Bundles unlängst bereits offenbarte, dass schlussendlich 105 GB an freien Speicherplatz benötigt werden, stehen nun auch die vorherigen Download-Größen je Plattform fest. Im Xbox Store beträgt der Download für die Xbox One 88,56 GB, auf der PS4 werden mit 89,2 GB sogar noch einige Daten mehr fällig.

Damit ist Red Dead Redemption 2 zwar sehr groß, befinde sich in Sachen Speicherbedarf aber in guter Gesellschaft. Auch Gears of War 4 oder Forza 7 waren beispielsweise ähnlich umfangreiche Downloads.

Aufgrund des Umfangs wird die Retail-Version wohl auf gleich zwei Blu-ray-Discs ausgeliefert; das legt nun auch ein aufgetauchtes Bild der japanischen Verpackung nahe.