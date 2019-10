Rockstar Games hat quasi aus dem Nichts eine PC-Fassung von Red Dead Redemption 2 angekündigt und ließ nun weitere Infos folgen. Es wird demnach nicht nur PC-spezifische Features geben, sondern auch neue Spielinhalte. Außerdem stehen bereits die Systemanforderungen fest - und auch die haben es in sich.

Heute hat bereits Call of Duty: Modern Warfare im PC-Bereich gewissermaßen für Aufsehen gesorgt, denn die Systemanforderungen sehen aberwitzige 175 GB an Festplattenspeicherplatz vor. Der Witz ist: Das unlängst für den PC bestätigte Red Dead Redemption 2 steht dem quasi in nichts nach, denn auch hier sind verrückte 150 GB an Speicherplatz notwendig. Alle weiteren Systemvoraussetzungen könnt ihr der weiter unten folgenden Übersicht entnehmen.

PC-Spieler des Western-Epos von Rockstar Games haben aber auch Grund zur Freude, denn es wird allerhand PC-spezifische neue Features sowie auch neue Spielinhalte in dieser Umsetzung geben. So wird es im Rahmen des Story-Modus gleich drei neue Bounty-Hunter-Missionen (Herman Zizendorf, Camille de Millemont, Bart Cavanaugh) geben. Dazu gesellen sich außerdem zwei neue Gang-Hideouts (Gaptooth Breach, Solomon's Folly), zwei neue Treasure Maps (Landmarks of Riches, The Elemental Trail), die neue Mission "To The Ends of The Earth" sowie die nachfolgenden neuen Waffen und Pferde:

Neue Waffen im Story-Modus

M1899 Pistol

Evans Repeater

High Roller Revolver

Le Mat Revolver

Neue Pferde im Story-Modus

Warped Brindle Arabian

Few Spot Appaloosa

Perlino Andalusian

Red Chestnut Arabian

drei neue Pferde-Variationen (Buttermilk Buckskin Kentucky Saddler, Liver Chestnut Morgan, Gold Palomino Tennessee Walker)

Abgerundet werden die neuen Spielinhalte in der PC-Fassung durch fünf neue Schmuckstücke.

Bleiben abschließend die PC-exklusiven technischen Features, auf die ihr euch freuen dürft. Generell wurde die Grafikdarstellung sowie die Technik des Spiels für den PC verbessert. Die Sichtweite wurde erhöht und ihr könnt in dieser Spielfassung spürbar weiter blicken. Die Lichteffekte im Rahmen des Tag- und Nacht-Zyklus wurden optimiert und generell ist das Spiel in diesem Punkt grafisch stärker. Texturen sind hochauflösender und auch Reflexionen und Schaten erstrahlen mit größerem Detailreichtum. Unterstützt werden High-End-Displays mit 4K-Auflösung und darüber hinaus - einen leistungsstarken Rechner vorausgesetzt. Und: Auch HDR, Multi-Monitor-Konfigurationen, Widescreen-Monitore sowie höhere Bildraten als auf Konsolen werden natürlich unterstützt.

Die Systemanforderungen im Überblick:

Minimale Systemanforderungen

OS: Windows 7 – Service Pack 1 (6.1.7601)

Prozessor: Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300

Arbeitsspeicher: 8GB

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 770 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB

HDD: 150GB

Soundkarte: DirectX kompatibel

Empfohlene Systemkonfiguration

OS: Windows 10 – April 2018 Update (v1803)

Prozessor: Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X

Arbeitsspeicher: 12GB

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 480 4GB

HDD Space: 150GB

Soundkarte: DirectX kompatibel

Red Dead Redemption 2 erscheint am 05. November 2019 für den PC und kann via Rockstar Games Launcher vorbestellt werden. Auch im Epic Games Store wird das Spiel zum Release-Termin erhältlich sein. Der Steam-Release erfolgt im Dezember. Für Google Stadia ist Red Dead Redemption 2 zum Start des Streaming-Dienstes erhältlich.