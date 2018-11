Publisher Take-Two Interactive hat aktuelle Geschäftszahlen vorgelegt und im Zuge dessen Details zu den Verkaufszahlen von Red Dead Redemption 2 bekannt gegeben. Außerdem gibt es neue Infos zum Release des Online-Modus Red Dead Online.

Im Rahmen der Bekanntgabe aktueller Geschäftszahlen für das zweite Quartal des aktuellen Geschäftsjahres hat Take-Two Interactive auch Zahlen zum Verkauf des Western-Blockbusters genannt. Demnach erweist sich das Sequel scheinbar als der erwartete Top-Hit und wurde nach Angaben des Publishers weltweit mittlerweile mehr als 17 Millionen Mal ausgeliefert.

Dabei handelt es sich allerdings um die Verkäufe an die jeweiligen Händler; wieviele Exemplare davon tatsächlich schon an Endkunden gegangen sind, ist gegenwärtig nicht bekannt. Trotzdem ist die Zahl natürlich massiv und legt gegenüber dem 725 Millionen Dollar schweren Eröffnungswochenende noch einmal einen drauf. Laut Take-Two wurde Red Dead Redemption 2 damit in den ersten acht Tagen nach dem Release häufiger ausgeliefert, als das erste Red Dead Redemption in den acht Jahren seit seinem Erscheinen!

Weitere Randnotiz: GTA V verkauft sich nach wie vor gut und liegt nun bei über 100 Millionen Verkäufen; seit den bestätigten 95 Millionen im Mai ist damit auch hier nochmal einiges dazugekommen. Ein starkes Wachstum von zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr hat zudem auch das neue NBA 2K19 hingelegt.

Doch zurück zu Red Dead Redemption 2: Die nächste Umsatzsteigerung wird natürlich von der Online-Komponente Red Dead Online erwartet, und auch zu dieser gibt es Neuigkeiten. Bislang war nur bekannt, dass Red Dead Online im Laufe des Novembers starten soll; dieser Zeitraum wurde nun weiter eingegrenzt. Laut Take-Two-Chef Strauss Zelnick werdet ihr euch bis "gegen Ende des Monats" gedulden müssen.

Take-Two-President Karl Slatoff ergänzte, dass es sich bei Red Dead Online um "eine Evolution der klassischen Mehrspieler-Erfahrung des originalen Red Dead Redemption" handeln werde. Diese könne jedoch auch von Solo-Spielern wahrgenommen werden.