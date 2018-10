Der Release von Red Dead Redemption 2 ist nur noch wenige Wochen entfernt und nun sorgt im Vorfeld eine Anzeige der Händlerkette GameStop für etwas Aufsehen. Zudem steht der nächste Gameplay-Trailer in Kürze ins Haus.

Rockstar Games hat mit Red Dead Redemption 2 in diesem Monat den potentiell nächsten Action-Blockbuster in der Hinterhand. Das Western-Sequel soll sich dann auch durch seine ausufernde große Spielwelt, die offen zugänglich ist, auszeichnen. Das könnte nun in anderer Form seinen Tribut fordern.

Ein Tweet von GameStop nämlich, der die Vorbestellungsmöglichkeit des Spiels bewirbt, sorgte unlängst nämlich für Staunen und Einiges an Spekulationen. Die dargestellte Verpackung ist nämlich spürbar breiter als sonst bei Blu-ray-Discs üblich. Und so vermuten Spieler im Netz nun, dass eine einzelne Blu-ray nicht ausreichend sein wird, um Red Dead Redemption 2 auf die PS4 zu bringen.

Käme es am Ende wirklich so, dann wäre Red Dead Redemption 2 seit langer Zeit mal wieder ein Spiel, das nicht mit einer Blu-ray auskommt. Mehrere erforderliche Discs sind da eher aus der Ära der ersten PlayStation bekannt. Dazu würde passen, dass ein amerikanischer Publisher unlängst Promo-Bildmaterial veröffentlichte, aus dem hervorgeht, dass zumindest auf der Festplatte wohl 105 GB an Speicherplatz für das Sequel notwendig sein werden.

Daraus ließe sich eine mögliche Auslieferung auf zwei Blu-rays ebenfalls ableiten, aber auch eine stärkere Komprimierung, um die Datenmenge nur auf eine Disc zu bringen ist prinzipiell noch denkbar. Dazu passt, dass GameStop den Tweet mittlerweile auch wieder gelöscht hat. Diesbezüglich müssen wir also noch etwas abwarten, bis Klarheit herrscht.

Fest steht indes jedenfalls, dass Rockstar schon bald neues Gameplay aus Red Dead Redemption 2 zeigen wird. In einem neuen Tweet kündigte man den nächsten Trailer für den morgigen 02. Oktober an; dieser soll um 15:00 Uhr deutscher Zeit zur Verfügung stehen und ihr werdet diesen natürlich auch auf Gameswelt ansehen können.

Red Dead Redemption 2 erscheint am 26. Oktober 2018 für PS4 und Xbox One.