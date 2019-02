Rockstar Games hat weitere Neuerungen für die Beta von Red Dead Online angekündigt, die in der kommenden Woche aufgespielt werden sollen. Darunter befinden sich unter anderem auch frische Events und Spielmodi.

Bereits kürzlich hat Rockstar Games erste Änderungen für die Beta von Red Dead Online angekündigt, die in einem Update am 26. Februar 2019 aufgespielt werden sollen. Für das gleiche Update wurden nun weitere Neuerungen bestätigt, darunter neue Modi, Verbesserungen der Spielwelt und auch neue Gegenstände.

So dürft ihr euch unter anderem auf das Free-Roam-Event "Narrengold" freuen. In diesem kämpft ihr um die Kontrolle einer protzigen wie auch schützenden goldenen Rüstung. Wer den Träger der Rüstung ausschaltet, verdient Punkte und kann diese für sich selbst beanspruchen. Als Träger der Rüstung könnt ihr mit Kills ebenfalls Punkte verdienen.

Bei den kompetitiven Herausforderungen gibt es neue Angel-Herausforderungen, die nach Typ unterschieden werden. Teilnehmer erhalten die nötige Ausrüstung wie Angelrute und Köder, je nach Art der Challenge. Anschließend müsst ihr euch zu einem geeigneten Gewässer begeben, um teilzunehmen. Ihr seid während der Herausforderung außerdem sicher vor Störungen durch schießwütige Gesetzlose. Es gewinnt der Spieler, der das höchste Gesamtgewicht an Fischen fängt.

Weiter geht es mit gleich drei neuen Showdown-Modi, in denen ihr mitunter auch in Teams gegeneinander antretet. Weitere Details zu "Up in the Smoke", "Spoils of War" und "Plunder" sollen noch bis zum Release des Updates folgen. Bei den Rennen wird es mit "Zielrennen" zudem ebenfalls eine neue Variante geben.

Rockstar Games macht aber auch hier noch nicht Schluss, denn mit dem Evans-Repeater, einem Gewehr mit besonders hoher Kapazität, und einer seltenen Schrotflinte von D.D. Packenbush gibt es gleich zwei neue Wummen. Abgerundet wird das Angebot für alle Spieler durch neue Kleidungsgegenstände und Emotes. Auf der PS4 erwarten Gamer zudem exklusive Early-Access-Inhalte, beispielsweise in Form des frühzeitigen Zugangs zu offenen Zielrennen oder der Nahkampfwaffe Kieferknochenmesser.