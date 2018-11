Nackt-Mod: So lässt Arthur alle Hüllen fallen

Ihr glaubt, ihr habt in Red Dead Redemption 2 schon alles gesehen? Diese Nackt-Mod beweist das Gegenteil! Wie gut Arthur bestückt ist? Seht selbst.

Offiziell ist es noch gar nicht erlaubt, Red Dead Redemption 2 mit Mods nach eigenem Gutdünken zu "verbessern", doch die ersten Entwickler haben sich schon daran gemacht, den Western-Epos zu überarbeiten. Zu den ersten Auswüchsen dieser Bewegung gehört eine Nackt-Mod für den Protagonisten Arthur Morgan. Pferde reiten, am Lagerfeuer sitzen, im Saloon saufen, all das geht ohne ein einzige Stück Kleidung am Laib. Allerdings wird dafür eine spezielle Software namens Save Wizard benötigt.

Übrigens sind die Bilder in dieser Meldung nicht bearbeitet. Der Penis wurde nicht zensiert, das Material stammt direkt aus dem Spiel. Da nicht vorgesehen ist, dass Arthur völlig nackt durch die Gegend spaziert, wurden auch keine Geschlechtsteile modelliert. Folglich sieht Arthur aus wie Barbies Traummann Ken.

Bis Red Dead Redemption 2 irgendwann möglicherweise auch auf dem PC veröffentlicht wird, wird sich die Mod-Szene allerdings noch im Rahmen halten. Bisher hält sich Rockstar über Pläne zu einer solchen Veröffentlichung sehr bedeckt. Rein wirtschaftlich wäre es für das Studio sicherlich ein Segen. Schon auf den Konsolen verkauft sich der Open-World-Titel wie geschnitten Brot.