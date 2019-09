Zuletzt führte Rockstar Games in Red Dead Online ja die legendären Kopfgeldjagden ein. Jetzt erwartet euch hier eine neue Zielperson!

Auch in der nun eingeläuteten neuen Inhalts-Woche erwarten euch in Red Dead Online natürlich wieder allerhand Herausforderungen. Im Fokus steht natürlich die nächste legendäre Kopfgeldjagd, nachdem dieses Feature erst in der Vorwoche eingeführt wurde.

Dieses Mal könnt ihr Jagd auf den Wolfsmensch machen, ein befremdlicher und gewalttätiger Einsiedler, dessen Geburtsname unbekannt ist. Dieser wird aufgund einer Reihe brutaler Morde gesucht. Zu finden ist er vermutlich in den verschneiten Gebirgsausläufern in der Nähe des Lake Isabella, wo es allerdings auch vor Spitzenräubern wie Bären und Wölfen nur so wimmelt. Daher solltet ihr bei der Jagd auch Raubtierköder mit euch führen.

Eine kurze Weile nach dem Abschluss einer legendären Kopfgeldjagd, erscheint diese wieder an den Steckbrieftafeln, um mit gesteigerter Schwierigkeit erneut gespielt werden zu können. Der Schwierigkeitsgrad wird durch die Anzahl der Sterne auf dem Poster angezeigt. Wenn ihr es bei vier oder fünf Sternen mit dem Wolfsmenschen aufnehmt, muss dieser lebendig abgeliefert werden, damit ihr die Belohnung erhaltet. Als Belohnung gibt es in allen Schwierigkeitsgraden auf jeden Fall die mit Fell besetzten Strayhorn-Stiefel.

Ansonsten erwartet euch in dieser Woche eine neue Eliminierungsserie im freien Zielen sowie neue Kleidungsstücke bei Wheeler, Rawson & Co.