Je näher der Release von Red Dead Redemption 2 rückt, desto mehr Informationen und Details gibt Entwickler Rockstar Games preis. Dieses Mal widmet man sich dem Ökosystem und der komplexen Tierwelt des Western-Sequels.

Red Dead Redemption 2 gilt als eines der am meisten erwarteten Spiele in diesem Herbst. Wenn das Western-Epos am 26. Oktober für PS4 und Xbox One erscheint, dann gönnt Rockstar Games den Spielern auch Einblicke in ein komplexes Ökosystem sowie eine üppige Tierwelt.

So erklärten die Macher nun, dass es in der Spielwelt mehr als 200 verschiedene Tierarten zu entdecken geben wird. Die Spielumgebung soll damit zum Leben erweckt werden. Dazu trägt sicherlich auch die Tatsache bei, dass sich die verschiedenen Spezies in ihrer Verhaltensform spürbar unterscheiden.

Die Tiere, zu denen unter anderem Wölfe, Bären, Pferde und mehr zählen werden, reagieren jeweils einzigartig und unterschiedlich auf ihre Umgebung. Dabei sollen diese nicht nur die Gegend ausschmücken, vielmehr müsst ihr euch auf der Suche nach Nahrung und nützlichen Materialien beispielsweise auch auf die Jagd begeben. Eure Zielgenauigkeit beim Schießen und eure Waffenauswahl haben zum Beispiel eine direkte Auswirkung auf die Qualität des zu erbeutenden Fleisches. Zudem könnt ihr an Flüssen und Seen die Angel auswerfen und auf Fischfang gehen.

Einige Bilder zum Thema Tiere und Ökosystem könnt ihr in der neuen Bildergalerie ansehen. Red Dead Redemption 2 erscheint am 26. Oktober 2018 für PS4 und Xbox One.