Gestern Abend hat Google seine Streaming-Plattform Stadia samt Controller offiziell angekündigt. Auf die Spiele für diese will man sich erst zu einem späteren Zeitpunkt konzentrieren, doch es gibt erste Spekulationen, dass auch Red Dead Redemption 2 unterstützt werden soll.

Red Dead Redemption 2 aus dem Hause Rockstar Games war eines der größten Spiele des Jahres 2018, ist jedoch ausschließlich auf PS4 und Xbox One erhältlich. Vor allen Dingen PC-Spieler schauen bislang in die Röhre, könnten aber künftig via Googles Streaming-Plattform Stadia womöglich auch in den Genuss des Western-Sequels kommen.

Während Google selbst erst im Sommer 2019 über das Spiele-Line-up von Stadia sprechen möchte, zeigte das Unternehmen anlässlich der gestrigen Keynote im Vorfeld zumindest einige generische Bilder, die von Teilnehmern am Event als Hinweis auf kommende Spiele verstanden werden.

Auf einer Grafik, die ihr euch im Rahmen dieser Meldung ansehen könnt, sind beispielsweise ein Cowboy-Hut, zugehörige Stiefel, die Tür eines Saloons, ein Pferd und ein Kaktus zu sehen - alles wichtige Bestandteile von Red Dead Redemption 2. Gemeinhin wird deshalb davon ausgegangen, dass der Rockstar-Titel später im Jahr für Stadia angekündigt wird.

Dass an der Theorie etwas dran sein könnte, zeigen auch weitere solcher Bilder. Das im Folgenden zu sehende zweite Beispiel könnte demnach auf einen Release der Call-of-Duty-Reihe für Stadia schließen lassen.

Vor Ort gab es außerdem auch ein Bild zu sehen, dessen Icons fünf verschiedene Sportarten zeigten, die allesamt von EA in den eigenen Sportspielen aufgegriffen werden. Auch FIFA & Co. könnten daher für Stadia fest eingeplant sein.