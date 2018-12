Ihr wollt in Feiertagsstimmung kommen? Dann solltet ihr einen Blick auf dieses Weihnachts-Easter-Egg in Red Dead Redemption 2 werfen. Dafür müsst ihr einfach nur...

Weihnachten steht vor der Tür und auch im Wilden Westen wird das Fest der Feste gefeiert, man muss nur wissen wo. Besucht in Red Dead Online einfach euren liebsten Saloon und stellt euch zum Pianisten. Der wird euch gleich eine ganze Reihe an weihnachtlichen Liedern vorspielen, darunter auch bekannte Klassiker wie "Jingle Bells" oder "Joy to the World". Dabei lassen sich die Musiker nicht mal durch eine Schießerei aus ihrer festlichen Stimmung reißen. Während vor der Saloon-Türe die Hölle los ist, wird es am Klavier besinnlich.

>> Red Dead Redemption 2: Die besten Easter Eggs. Schon alle gefunden?

Auf Twitter teilen aktuell viele Spieler ihre musikalischen Entdeckungen in Red Dead Online, manchmal einfach nur schön anzuhören, gelegentlich aufgrund von Geschehnissen wie oben beschrieben herrlich skurril. Der YouTube-Kanal Tony StrongStyle hat sich sogar die Mühe gemacht, sämtliche musikalischen Einlagen aufzuzeichnen. Allerdings solltet ihr etwa 20 Minuten Zeit mitbringen, denn die Pianisten schlagen nicht einfach nur den jeweiligen Refrain an. Wer keine Zeit hat, findet nachfolgend sämtliche Titel: