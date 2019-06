Wer Red Dead Online zockt, hat nun noch eine letzte Woche Zeit, sich aktuelle Versorgungspakete zu sichern. Zudem verschaffen wir euch hier einen Überblick über die neuesten Aktionen und Rabatte.

Wer in Red Dead Online noch die Ränge 10 oder 20 erreichen muss, der hat noch knapp eine Woche bis zum 24. Juni Zeit, um diesen Schritt der Charakterentwicklung zu meistern und sich so exklusive Versorgungspakete zu sichern. Diese beinhalten Munition und andere Vorräte. Wer mindestens Rang 10 erreicht, erhält außerdem hochwertige Jagdausrüstung wie Köder. Schafft ihr sogar Rang 20, dann gibt es andere nützliche Vorräte, darunter beispielsweise fünf Dosen Jolly Jack's und mehr. Die Versrogungspakete im Überblick:

Versorgungspaket ab Rang 10

20x Kleinwildpfeil

20x Feuerpfeil

20x Giftpfeil

5x Raubtierköder

5x Pflanzenfresserköder

Versorgungspaket ab Rang 20

3x Großwildfleisch mit Ackerminze

3x Großwildfleisch mit Oregano

3x Großwildfleisch mit Thymian

10x Bohnen

10x Corned Beef

10x Dosenlachs

5x Jolly Jack's

5x Kokain-Kaugummi

5x Schwarzgebrannter

5x Gin

5x Guarma-Rum

5x guter Brandy

Darüber hinaus haben die Mannen von Rockstar Games auch den Katalog von Wheeler, Rawson & Co. in Red Dead Online wieder einmal erweitert. Dort findet sich nun eine neue Leichtfußhose sowie die mit einem Adler verzierten Austin-Stiefel. Drei neue limitierte Objekte gibt es in Form der Charro-Jacke, der Vaquero-Barocksporen und des Clymene-Mantels.

Bei den Spielelisten erhält die neue Eliminierungsserie Einzug, die direkt auf dem Startbildschirm auswählbar ist. In "Make It Count" dürft ihr euch mit Pfeil und Bogen oder Wurfmessern mit anderen Spielern messen. In einer größeren Gruppe dürft ihr hingegen in "Gun Rush" antreten. Wer an dieser Spieleliste teilnimmt, kann sich im Falle eines Sieges auch einen XP- sowie RDO$-Bonus von 30 Prozent sichern.