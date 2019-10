Rockstar Games verpasst dem Onlinemodus Red Dead Online auch in dieser Woche wieder ein inhaltliches Update. Mit dabei ist wieder eine legendäre Kopfgeldjagd!

Auch in dieser Woche dürft ihr euch in Red Dead Online über eine neue legendäre Kopfgeldjagd freuen. Im Fokus steht dabei die sadistische Desperado-Bande aka die Owlhoot-Familie. Auf die höchstrangigen Familienmitglieder wurde ein Kopfgeld ausgesetzt, schließlich sind diese für zahlreiche hinterhältige Morde an unschuldigen Reisenden verantwortlich.

Die berüchtigte Desperado-Bande ist am Rio Bravo zu finden und wird in der Gegend rund um den Benedict Pass gesucht. Die neue legendäre Kopfgeldjagd läuft bis zum 07. Oktober, wobei ihr die Zielpersonen wie gewohnt tot oder lebendig zur Rechenschaft ziehen dürft. Unter Umständen ist es ratsam, auch befreundete Kopfgeldjäger anzuheuern, wenn ihr versucht, gleich mehrere Zielpersonen zu fangen. Die Teilnahme ist wie gewohnt möglich, indem ihr den entsprechenden Steckbrief von der nächstgelegenen Steckbrieftafel nehmt.

Daneben erwartet euch auch ein neues Free-Roam-Event für Sammler. Diese sollen sich an der Suche nach dem seltenen und wertvollen Kondor-Ei beteiligen, weshalb ihr den Himmel über euch im Auge behalten solltet. Der erste Spieler, der das Ei findet, darf es behalten; die Teilnahme ist ab Rang 4 möglich.

Im Übrigen gibt es ein neues Jäger-Wurfbeil und in "Spoils of War" dürft ihr eure Vorräte gegen plündernde Gegner verteidigen. Und: Rockstar spendiert diese Woche Geschenke in Form von 200 RDO$ - einfach nur dafür, dass ihr Red Dead Online spielt. Die Teilnahme an einem beliebigen Rollen-Free-Roam-Event, wie dem neuen Kondor-Ei-Event, wird darüber hinaus mit einer exklusiven rot-schwarzen Farbvariante des Fuentes-Ponchos belohnt. Als weiteren Bonus erhalten Kopfgeldjäger, die die Owlhoot-Familie bis zum 07. Oktober erfolgreich dingfest machen, kostenlos fünf Tomahawks.