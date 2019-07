Wir haben wieder den Dienstag der Woche erreicht und damit gibt es auch wieder neue Aktionen in Red Dead Online. Unter anderem könnt ihr euch im Onlinemodus von Red Dead Redemption 2 nun ein Pferdepflege-Paket gratis sichern.

Im Fokus der neuen Aktion in dieser Woche steht die Verbindung zwischen Pferd und Reiter. So könnt ihr euch in Red Dead Online nur für das bloße Spielen des Titels ein kostenloses Pferdepflege-Paket sichern. Dieses enthält einen Pferdeerwecker, ein nützliches heilendes Gemisch, das ihr in eurer Tasche tragen und im Falle einer Verletzung eures Gauls einsetzen könnt. Zudem sind zwei Pferdearzneien zum Aufpimpen der Gesundheit eures Ross sowie zwei Pferde-Stimulanezien für lange ausdauernde Ritte mit von der Partie. Abgerundet wird das Paket durch fünf Haferplätzchen, fünf Heuballen und fünf Möhren.

Im Katalog von Wheeler, Rawson & Co. gibt es auch wieder eine Auswahl neuer Artikel, die im Grenzland Eindruck schinden sollen. Euren Skalp könnt ihr mit der stilvollen breiten Krempe des Descoteaux-Huts schützen, die Alvarado-Beinschützern zeichnen sich durch widerstandsfähige Tierhäute aus und an den Füßen dürft ihr euch ein Paar elegante Gerden-Morrow-Sporen anschnallen. Während diese drei Artikel dauerhaft erhältlich sind, ist die Kosakenmütze nur noch für den Rest der Woche zu haben.

Rabatte gibt es dieses Mal beim Kauf eines neuen Tieres: Die Ställe in allen fünf Staaten gewähren 20 Prozent Nachlass auf Stellpllätze; den selben Rabatt gibt es auf alle Pferde unter Rang 40.

Zu guter letzt noch eine kleine Erinnerung: Twitch-Prime-Mitglieder können nur noch bis diesen Freitag, den 19. Juli 2019 durch die Verknüpfung ihres Social-Club-Kontos den Bonus von 300 RDO$ sichern.