Halloween-Modus Fear of the Dark angekündigt

Es wird übernatürlich in Red Dead Online. Rockstar Games hat pünktlich zu Halloween den Showdown-Modus Fear of the Dark angekündigt. Diese Boni warten dabei auf euch.

Fear of the Dark ist ein neuer Showdown-Modus in Red Dead Online, bei dem es passend zu Halloween übernatürlich zugeht. Dementsprechend habt ihr nur für begrenzte Zeit die Möglichkeit, den Modus zu spielen und euch dessen Boni zu sichern. Dabei werdet ihr in zwei Teams aufgeteilt: sterbliche Jäger und unheimliche Dämonen. Letztere verfügen über extreme Strärke und Geschwindigkeit, die jedoch an überall auf der Map verteilte Schädelmasken gebunden sind. Einen Vorteil können sich Jäger erst verschaffen, wenn sie genügend dieser Gegenstände in die Finger bekommen haben. Mit jeder Maske schrumpft der Vorteil der Dämonen.

Die Jäger gewinnen, sobald sie alle Masken aufgestöbert und sämtliche Spieler des gegnerischen Teams ausgeschaltet haben. Umgekehrt gilt es für die Dämonen, ebenso ihre Gegner zu eliminieren oder bis zum Ablauf des Zeitlimits zu überleben. Als netten Bonus gibt es dafür die dreifache Menge Gold und die zweifache Menge Ingame-Dollar-Währung.

Für alle drei Rollen gibt es außerdem besondere Masken, beispielsweise eine Schweinemaske für den Händler. Fear of the Dark kann bis zum 12. November gespielt werden. Darüber hinaus stoßen noch einige andere Neuheiten zu Red Dead Online: Ziel der Legendären Kopfgeldjagd ist nun Tobin Winfield, ein korrupter Politiker.