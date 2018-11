Red Dead Redemption 2 geht steil, und zwar nicht nur als Spiel. Offenbar steigert der Western bei vielen das Verlangen nach körperlicher Action und nackten Tatsachen ...

Scheinbar geht es vielen virtuellen Cowboys trotz unzähliger Stunden Spielzeit in Red Dead Redemption 2, nun ja, nicht wild genug zu. Das ganze Reiten und Herumknallen weckt offensichtlich den Wunsch nach einer etwas intimeren Auseinandersetzung mit der damaligen Zeit.

Das Porno-Portal YouPorn meldet nämlich, dass sich der Begriff Western zum Start von Red Dead Redemption 2 enorm gesteigerter Beliebtheit erfreute. Am 26. Oktober, also unmittelbar am Release, lagen die Suchanfragen um 857 Prozent höher, als es sonst der Fall ist. Welche Inhalte konkret gesucht wurden, gibt das Streamingportal nicht an.

Auf Pornhub sorgte das Spiel für einen vergleichbaren Effekt. Dort wurde neben Western auch nach Cowboy und Wild West gesucht. Die Suchrate lag hier um bis zu 745 Prozent höher als gewöhnlich. Wenig überraschend tippten deutlich mehr Männer besagte Begriffe ein, als Frauen es taten.

Falls Red Dead Redemption 2 bei euch auch die Lust auf Western geweckt hat, es dabei aber weniger offenherzig zugehen soll, dann schaut euch unsere Auswahl der besten Filme rund um Cowboys, Revolverhelden und Banditen an: