Red Dead Redemption 2 galt bereits im Vorfeld als einer DER Blockbuster dieses Jahres. Erste Erhebungen aus Großbritannien kurz nach dem Verkaufsstart scheinen das nun zu bestätigen.

Für Rockstar Games dürfte sich der Release von Red Dead Redemption 2 am vergangenen Freitag als wahre Goldgrube entpuppen. Entsprechendes war - gemessen an den Erwartungen der Fans - bereits im Vorfeld erwartet worden. Doch ist der Titel dann schlussendlich wirklich ein Kassenschlager? Erste Erhebungen aus Großbritannien geben diesbezüglich Aufschluss!

So sind nun die neuesten Software-Verkaufscharts von der Insel eingetrudelt und wenig überraschend findet sich das am Freitag veröffentlichte Western-Sequel für PS4 und Xbox One auch tatsächlich an der Spitze des Rankings. Rockstar dürfte mit dem Start durchaus zufrieden sein, allerdings war EAs FIFA 19 in Großbritannien in Sachen Disc-Verkäufe zum Launch in 2018 noch erfolgreicher; insoweit bleibt für Red Dead Redemption 2 in dieser Kategorie nur der zweite Platz, aber gegen König Fussball kann man schonmal den Kürzeren ziehen.

Im Vergleich zum Vorgänger sind die Verkaufszahlen jedoch spürbar in die Höhe geschnellt. So verkaufte sich das Western-Sequel zum Launch nun rund 50 Prozent häufiger als das Original im Jahr 2010. 68 Prozent aller Verkäufe entfallen auf die PS4, folgerichtig schlugen 32 Prozent auf der Xbox One zu; die digitalen Verkäufe via PSN und Xbox Store sind jedoch nicht eingerechnet, da diese auch in Großbritannien noch nicht bekannt sind.

Die britischen Software-Charts im Überblick:

Red Dead Redemption 2 Call of Duty: Black Ops 4 FIFA 19 Forza Horizon 4 Assassin's Creed: Odyssey Marvel's Spider-Man LEGO DC Super-Villains Super Mario Party Shadow of the Tomb Raider Crash Bandicoot N.Sane Trilogy