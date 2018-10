Mit einem enormen Erfolg war bei Red Dead Redemption 2 zu rechnen. Aber wie krass Rockstars Western-Prequel tatsächlich eingeschlagen hat, ist kaum zu fassen!

Rockstar Games' Red Dead Redemption 2 bricht Rekorde – und nicht irgendwelche! Denn nur wenige Tage nach dem Start kann sich das Studio bereits über Erfolge freuen, die in die Geschichtsbücher der Unterhaltungsindustrie eingehen! Denn nun liegen die Verkaufszahlen des ersten Wochenendes vor.

Mit 725 Millionen US-Dollar Umsatz nach Durchverkäufen im Handel erzielte Red Dead Redemption 2 das bislang beste Startwochenende im Entertainmentbereich überhaupt. Das schließt die Tage Freitag, Samstag und Sonntag ein. Über einen Zeitraum von drei Tagen hinweg konnte sich das Prequel den zweiten Platz sichern – nur Grand Theft Auto V aus gleichem Hause war in den 72 Stunden nach dem Release an einem Dienstag noch erfolgreicher. Außerdem ist Red Dead 2 die größte Veröffentlichung im Entertainmentbereich des Jahres 2018.

In Bezug auf das PlayStation Network stellte der Titel ebenfalls neue Bestmarken auf. Nicht nur ist es das am häufigsten vorbestellte Vollpreisspiel im PSN, sondern dort auch der bestverkaufte digitale Titel am Erscheinungstag. Auch den Rekord für das innerhalb von drei Tagen nach dem Start am häufigsten verkaufte Spiel im PSN hat Red Dead Redemption 2 eingestellt.

Wir sind uns ziemlich sicher: Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es weitere Erfolge zu vermelden gibt. Und der Erfolg komm nicht unverdient: Erfahrt in unserem großen Test zu Red Dead Redemption 2, wie gut das Western-Epos tatsächlich ist.