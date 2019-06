Rockstar Games werkelt fleißig an Red Dead Online weiter und hört dabei auch auf das Feedback der Fans. Dieses führt nun zur baldigen Integration eines häufig gewünschten Charakter-Features.

Auch in dieser Woche hat Red Dead Online wieder ein frisches Update erhalten. Dabei bekamen Spieler auf der Xbox One nun auch die bislang PS4-exklusiven Inhalte rund um den uralten Tomahawk an die Hand. Dazu gesellten sich etliche neue kosmetische Gegenstände, wie nun auch noch einmal auf der offiziellen Webseite dargelegt wird. Im Fokus steht dieses Mal aber eine ganz andere Nachricht zum Onlinemodus von Red Dead Redemption 2.

Red Dead Online hatte nämlich bislang in den Augen der Spieler ein entscheidendes Problem: Das Tool zur Charakter-Erstellung ist nicht großartig und viele Gamer sind mit dem späteren Ergebnis ihres Protagonisten nicht unbedingt zufrieden. Daher mehrten sich auch die Anfragen an Rockstar, eine Möglichkeit einzubauen um den Look nachträglich ändern zu können.

Und genau hier setzt Rockstar nun an, denn aufgrund des Feedbacks wird man künftig die Möglichkeit im Spiel integrieren, den Look eines Charakters verändern zu können, ohne dessen eigentliche Spielfortschritte anzutasten. Das war bisher nicht möglich. Auf der offiziellen Webseite heißt es diesbezüglich:

"Wir möchten uns bei allen unseren loyalen Spielern bedanken, die uns fortwährend Feedback über die offizielle Feedback-Seite zu Red Dead Online zukommen lassen, und bitten sie, uns auch weiterhin Rückmeldungen zu senden. Wir versuchen, einige der am häufigsten gewünschten Features in das nächste große Red-Dead-Online-Update einzubauen – unter anderem das Zurücksetzen des Aussehens eures Charakters, ohne dabei den Spielfortschritt zu verändern, das automatische Beibehalten von Spielstil-Präferenzen (defensiv/offensiv) beim Wechseln in und aus dem Free Roam und vieles, vieles mehr."

Einen Termin hat das nächste große Update zum Titel bislang aber noch nicht.