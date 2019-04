Rockstar Games sorgt weiter für Nachschub in der Beta von Red Dead Online. Ab sofort dürft ihr euch in einem neuen Showdown-Modus austoben.

Rockstar Games versorgt Spieler von Red Dead Online mit einem neuen Showdown-Modus namens "Up in Smoke". Dieser ist bereits ab heute verfügbar und lockt mit einer Gameplay-Variation.

Worum geht's? In "Up in Smoke" starten alle Spieler mit einer explosiven Ladung und jedes Mal, wenn ihr diese erfolgreich beim gegnerischen Versteckt ablegt, wird ein Stück des Lagers zerstört. Ziel ist es, das gegnerische Versteck dem Erdboden gleich zu machen, indem ihr alle Ladungen ablegt.

Was gibt es sonst Neues? Diese Woche gibt es einen XP-Bonus von 30 Prozent auf alle ausgerüsteten Fähigkeitskarten. Fähigkeitskarten haben Dead-Eye- und passive Varianten: Dead-Eye-Fähigkeitskarten ermöglichen spezielle Vorteile, wenn Dead Eye aktiviert ist, während passive Fähigkeitskarten einzigartige Eigenschaften der Kategorien Kampf, Erholung und Verteidigung bieten, wobei jede Karte drei Stufen hat.

In dieser Woche könnt ihr die jeweils nächsten Stufen dank der zusätzlichen Erfahrungspunkte schneller erreichen. Das wiederum verbessert eure Karten und liefert eine optimierte Version der jeweiligen Fähigkeit. Einige davon können sich auch in "Up in Smoke" als nützlich erweisen.

Bleiben zum Schluss die dieswöchigen Neuzugänge im Katalog von Wheeler, Rawson & Co.:

Winter-Flintenmantel

Benbow-Jacke

Gestopfte Socken

Manteca-Hut