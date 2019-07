Auch am gestrigen Dienstagabend hat Rockstar Games wieder neue Aktionen, Rabatte und mehr für Red Dead Online angekündigt. Wir verschaffen euch hier einen Überblick, was euch diese Woche erwartet.

Wer sich weiter in Red Dead Online verausgabt, der darf sich in dieser Woche über stattliche Boni in der Eliminierungsserien-Spieleliste freuen. In den Modi "Make It Count" oder auch "Gun Rush" erhaltet ihr 50 Prozent mehr Geld und XP als sonst üblich. Alle ausgerüsteten Fähigkeitskarten bescheren euch zudem 30 Prozent mehr Erfahrungspunkte.

Zudem habt ihr in dieser Woche zum letzten Mal die Gelegenheit, eine dreitägige Herausforderungsserie zu erreichen und als Bonus für die Bewältigung eine Schatzkarte zu erhalten. Auf diese könnt ihr über den Abschnitt "Dokumente" anschließend zugreifen und euch Belohnungen wie RDO$ und Gold sichern.

Auch im Katalog von Wheeler, Rawson and Co. dürfen natürlich Aktionen nicht fehlen und so könnt ihr euch nun den Ofenrohrzylinder mit Fächer, den Irwin-Mantel, die Porter-Jacke und die Strickland-Stiefel vergünstigt sichern. Neu in das Portfolio wurden indes die Austin-Stiefel aus rotem und schwarzem Leder aufgenommen.

50 Prozent Rabatt gibt es auf diverse Munition zudem beim örtlichen Büchsenmacher, beispielsweise auf normale Hochgeschwindigkeits- und Express-Munition für Pistolen, Revolver, Repetiergewehre und Gewehre oder auf normale Flintenmunition. Zigarren, Zigaretten und Jolly Jack's gibt es bei Gemischtwarenläden und Hehler mit 35 Prozent Nachlass.

Bleiben zu guter letzt wieder die Boni für Twitch-Prime-Abonnenten, die ihren Account mit dem Rockstar Games Social Club verknüpft haben. Diese erhalten die Outfits Tasmane und Donau sowie das übermütige Emote "Wie kannst du es wagen?" ebenso, wie das durchschlagsfähige Carcano-Gewehr.