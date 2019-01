Die Pinkertons, die größten Widersacher der Van-der-Linde-Gang aus Red Dead Redemption 2, haben Take-Two verklagt - oder so ähnlich.

Wer Red Dead Redemption 2 gespielt hat kennt sie: Die Pinkertons. Für die Van-der-Linde-Gang gibt es, abgesehen vom Gesetz, keine größeren Feinde. Das Problem ist, dass die Pinkertons auch in der Realität existiert haben und noch heute existieren. Es handelt sich um eine Detektei, deren Gründung als National Detective Agency in das Jahr 1850 zurückgeht und als Vorgänger des FBI betrachtet wird. Heute heißt das Unternehmen Pinkerton Consulting & Investigations und gehört einer schwedischen Sicherheitsfirma. In den USA genoss die Agentur einen zweifelhaften Ruf, da sie sich im 19. Jahrhundert für die Bekämpfung von Gewerkschaften eingesetzt hat.

Heute, über 150 Jahre später verklagen die Pinkertons Take-Two aufgrund der prominenten und fortlaufenden Nennung ihres Namens in Rockstars Red Dead Redemption 2. Um den Streit beizulegen verlangt das Unternehmen entweder eine Einmalzahlung oder Tantiemen, da Take-Two von der Nennung des Namens profitieren würde.

Take-Two gibt sich allerdings nicht wehrlos dieser Forderung hin und hat mit einer Gegenklage reagiert, um den die Verwendung des Namens Pinkerton inklusive der zugehörigen Charaktere als angemessen deklarieren zu lassen. Der Publisher beruft sich auf die korrekte historische Darstellung der Pinkertons, die zur Zeit des Spielgeschehens in den USA sehr aktiv waren. Auch in anderen Medien wurde der Name bereits verwendet, ohne dass die Agentur eine Klage durchsetzen konnte.