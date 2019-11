Rockstar Games eröffnet in Red Dead Online wie jeden Dienstag die nächste legendäre Kopfgeldjagd. Im Fokus steht dieses Mal Etta Doyle.

Pünktlich zum Dienstag hat Rockstar Games den Startschuss für die nächste legendäre Kopfgeldjagd in Red Dead Online gegeben. Die neue Zielperson ist Etta Doyle, die für eine Reihe von Zug- und Kutschenüberfällen gesucht wird.

In ihrem früheren Leben widmete Etta Doyle ihre Arbeitskraft verbotenen Lastern, indem sie Damen des leichten Gewerbes verkuppelte. Damals kannte man sie auch unter einem anderen Namen: Madame La Perle. Aber La Perle und ihre Bande verbitterter Frauen haben sich mittlerweile als Banditinnen neu erfunden und Kutschen und Züge überfallen – mit einer Vorliebe dafür, Leviticus Cornwall zu berauben.

Cornwall ist es leid, seiner Fracht erleichtert zu werden, und hat einen Plan ausgebrütet, um Doyle in eine Falle zu locken, indem er Gerüchte verbreitet, es wäre wertvolle Ladung auf Schienen durch Saint Denis unterwegs. Natürlich existiert die Ladung nicht – und Cornwall plant, sie in einen Hinterhalt zu locken. Aber um sich selbst und seine Firma aus der schmutzigen Sache rauszuhalten, benötigt er eure Hilfe als Kopfgeldjäger.

Die Zielperson muss in diesem Fall lebendig gefasst werden. Zu erkennen ist sie an einer Narbe auf ihrer rechten Wange, die sie sich bei einem Messerkampf zugezogen hat – und an der Tatsache, dass sie Männerkleidung trägt. Aber sie wird wahrscheinlich ihr Gesicht hinter einer Maske verstecken, um ihre wahre Identität zu verbergen. Den Auftrag könnt ihr über die nächstgelegene Steckbrieftafel annehmen; nach dem Abschluss könnt ihr diese jeweils auf einem höheren Schwierigkeitsgrad nochmal zocken.

Ansonsten gibt es für den Login bis zum 11. November ein kleines Geschenk in Höhe von 100 RDO$ sowie eine kostenlose Schatzkarte. Die Schatzkarte kann bei jeder Postmeisterei abgeholt oder in der Lagertruhe gefunden werden. Alle Geschenke werden innerhalb von 24 Stunden nach dem Spielen von Red Dead Online bereitgestellt.

Abgerundet wird das Angebot in dieser Woche durch neue Sammlerstücke sowie neue Emotes bzw. Gesten im Katalog von Wheeler, Rawson & Co. Mitglieder des entsprechenden Clubs mit Club-Rang 50 bekommen das Emote "Sanftes Winken" sogar kostenlos. PS-Plus-Mitglieder erhalten für das Spielen des Onlinemodus einige kostenlose Karten.