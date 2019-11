Wer Red Dead Online auf dem PC spielt kann sich auf ein eine Menge kostenloser In-Game-Items freuen.

In einem Blogeintrag hat Rockstar Games angekündigt, dass Spieler von Red Dead Online mit allerhand Items versorgt werden - zumindest auf dem PC. Wer in seiner Camp-Garderobe vorbei schaut, sollte dort den Prieto Poncho finden. Wheeler, Rawson & Co werden euch mit folgenden Vorräten versorgen:

100x Revolver Express Ammo

100x Pistol Express Ammo

100x Repeater Express Ammo

100x Rifle Express Ammo

100x Shotgun Slugs

20x Shotgun Incendiary Buckshot Slugs

20x Fire Arrows

20x Poison Throwing Knives

20x Volatile Fire Bottles

10x Potent Miracle Tonic

3x Horse Reviver

10x Minty Big Game

20x Baked Beans

Werft einen Blick in euer Schließfach oder schaut bei der Post vorbei, um euer Care-Paket abzuholen. Wer gerade erst damit anfängt, Red Dead Online zu spielen, sollte die Items innerhalb von 24 Stunden nach der Erstellung seines Charakters erhalten. Neue Inhalte warten übrigens im Dezember-Update auf euch, diesmal für alle Plattformen.