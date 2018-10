Wenn Red Dead Redemption 2 ab dem 26. Oktober für PS4 und Xbox One erhältlich ist, dann bekommen Spieler auf der Sony-Konsole einen Vorsprung was einige Inhalte betrifft. Die zunächst zeitexklusiven Inhalte wurden nun bestätigt.

Nur noch wenige Wochen dauert es bis zum Release von Red Dead Redemption 2 und auf dem offiziellen PlayStation Blog wurden nun die Details zu den zunächst exklusiven Inhalten auf der PS4 bekannt gegeben. Diese Zeitexklusivität hat sich Sony durch einen Deal mit Rockstar Games gesichert; Xbox-Spieler bekommen diese folglich erst 30 Tage früher an die Hand, so wie ihr das beispielsweise auch von Call of Duty kennt.

In Red Dead Redemption 2 selbst könnt ihr auf der PS4 Arthur Morgan auch mit dem Grizzlies-Gesetzloser-Outfit ausstatten. Im Multiplayer-Erlebnis Red Dead Online im November erhaltet ihr 30 Tage früher Zugang zu einem vielseitigen Araber samt individuellen Sattel aus Alligatorhaut sowie zum Glücksspieler-Double-Action-Revolver. Um Red Dead Online zu spielen ist natürlich eine PS-Plus-Mitgliedschaft notwendig, wenn ihr auch diese Inhalte genießen wollt.

Im Folgenden noch einmal die offiziellen Beschreibungen der exklusiven Inhalte: