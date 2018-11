Red Dead Online, der Online-Modus von Red Dead Redemption statet schon bald und diese Inhalte warten auf euch.

Das Warten auf Red Dead Online hat schon bald ein Ende. Morgen, am 27. November wird der Online-Modus von Red Dead Redemption 2 ab 14:30 Uhr als Beta starten. Zumindest Besitzer der Ultimate-Edition dürfen schon am Dienstag loszocken. Ab diesem Zeitpunkt erfolgt die Freischaltung in Wellen. Einen Tag später erhalten jene Spieler Zugriff auf die Beta, die Rockstars Western am Release-Tag (26.10.) das erste Mal gespielt haben. Wiederum einen Tag später, also am Donnerstag, öffnet sich Red Dead Online für Spieler, die bis zum 29. Oktober erstmals in Arthur Morgans Haut geschlüpft sind. Ab Freitag können schließlich alle Besitzer des Spiels loslegen.

Was sind überhaupt die Inhalte? Zu Beginn werden sie im Rahmen der Beta noch überschaubar sein, später aber erweitert. Gestartet wird mit einem gewissen Rollenspielanspruch: Ihr erstellt euren eigenen Charakter und verteilt spezielle Fähigkeiten. In Red Dead Online könnt ihr eure eigene Gang aus insgesamt sieben Spielern gründen und Fehden mit anderen Gruppierungen austragen. Gegnerische Gangs werden zusätzlich aber auch von der KI gestellt. Und was gehört zu einer Outlaw-Bande? Natürlich ein ordentliches Versteck. Diese werden über die Spielwelt verteilt sein und die Grundlage für aufbaubare Camps bilden.

Im Fokus der Gang stehen gemeinsame Aktivitäten, die zum Teil aus dem Hauptspiel übernommen wurden: In allen fünf Bundesstaaten könnt ihr angeln, jagen und nach verborgenen Schätzen suchen. Bekannte NPCs werden euch außerdem Missionen zur Verfügung stellen. Die Zahl der Aufgaben wird im Laufe der Beta stetig erweitert.

Eine offizielle Bestätigung seitens wird noch erwartet.