Rockstar Games will Spieler in Red Dead Online weiter bei der Stange halten und hat nun das nächste Update mit neuen Aktionen vorgestellt. Besondere Belohnungen warten beim Absolvieren täglicher Herausforderungen.

Auch in dieser Woche gibt es im Onlinemodus Red Dead Online wieder neue Aktionen für die aktiven Spieler. Wer ab sofort bis zum 29. Juli eine dreitägige tägliche Herausforderungsserie abschließt (eine Challenge pro Tag), der erhält eine Bonus-Schatzkarte spendiert. Diese ist ebenfalls über den Dokumenten-Reiter in der Tasche verfügbar und führt euch zu besonders wertvollen Belohnungen, darunter RDO$ und Gold.

Einen RDO$- und XP-Bonus von 30 Prozent gibt es in dieser Woche zudem für die Teilnahme an Free-Roam-Events. Zumindest einen XP-Bonus in gleichem Umfang gibt es außerdem für Aktivitäten, die ihr in einem Trupp abschließt. Die Gründung eines permanenten Trupps ist diese Woche 50 Prozent günstiger als sonst.

Auch neue Kleidungsstücke dürfen im Katalog von Wheeler, Rawson & Co. zu guter letzt natürlich nicht fehlen. So stehen zwei neue Farben der Gibbston-Hose aus glänzendem Leder zur Wahl, ebenso wie der Blackburn-Stiefel. Für formelle Anlässe bieten sich der Ofenrohrzylinder mit Fächer und der Irwin-Mantel an.

Während alle Spieler bei Hehlern und Waffenschmieden aktuell auf grundlegende Artikel einen Nachlass von 25 Prozent auf die regulären Preise erhalten, gibt es für Twitch-Prime-Mitglieder weitere Vorteile. Wer sein Konto mit dem Account im Rockstar Games Social Club verknüpft, der erhält außerdem die Outfits Tasmane oder Donau, ebenso wie das neue Emote "Wie kannst du es wagen?". Außerdem gibt es via Twitch Prime einen zusätzlichen Rabatt von 10 Prozent auf die im Rahmen dieser Meldung erwähnten Nachlässe, also beispielsweise 60 Prozent auf die Gebühr für permanente Trupps.