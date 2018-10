Seit Freitag ist Red Dead Redemption 2 nach jahrelanger Entwicklungszeit endlich für PS4 und Xbox One erhältlich. PC-Spieler gingen - wie von Rockstar fast schon gewohnt - zunächst einmal leer aus, doch es gibt noch Hoffnung!

Immer wieder gab es ja Spekulationen und Gerüchte um eine PC-Fassung von Red Dead Redemption 2, das zunächst exklusiv für PS4 und Xbox One erschienen ist. Auch GTA V wurde beispielsweise erst für Konsolen veröffentlicht, ehe später auch eine PC-Version nachfolgte. Dass Rockstar Games auch dieses Mal einen entsprechenden Plan verfolgen könnte, darauf liefert nun die Begleit-App zum Spiel einen entsprechenden Hinweis.

Wir berichteten ja bereits, dass sich auch eine Begleit-App zu Red Dead Redemption 2 für iOS und Android herunterladen lässt, die euch im Spielverlauf behilflich zur Seite stehen soll. In den Codezeilen eben jener App wurden von Rockstar Intel nun Hinweise auf eine mögliche PC-Fassung entdeckt.

So wurden mehrere Referenzen im Code ausgegraben, beispielsweise in Form der Zeilen "PARAM_companionAutoConnectIpPC" oder auch "CommandIsPcVersion(void) 000000000166A12C". Rockstar hat die Begleit-App also ganz offensichtlich mit einer PC-Fassung im Hinterkopf programmiert, auch wenn eine solche weiter noch nicht offiziell angekündigt wurde. Immerhin: Fans auf dem heimischen Rechenknecht dürfen sich berechtigte Hoffnungen machen.

Zuvor sorgten für entsprechende Spekulationen beispielsweise ein LinkedIn-Profil eines Rockstar-Mitarbeiters, der die PC-Fassung erwähnte, sowie Produkteinträge bei Händlern.

Ebenfalls bemerkenswert: Auch Referenzen auf das Oculus Rift wurden gefunden, jedoch nicht im Hinblick auf das HTC Vive oder SteamVR. Womöglich gibt es also auch eine VR-Implementierung in irgendeiner Form für Red Dead Redemption 2; diese würde ja gut zur First-Person-Perspektive passen. Wir halten euch auf dem Laufenden.