Nicht länger ist eine Mod nötig, um Arthur nackt durch Red Dead Redemption 2 zu scheuchen. Nun heißt das neue Zauberwort: Brennende Badewanne!

Um nackt mit Arthur durch die Steppe von Red Dead Redemption 2 zu reiten, müsst ihr nicht länger auf eine Mod nötig. Nun kann jeder seinen inneren FKK-Liebhaber ausleben. Alles, was dazu nötig ist, ist eine brennende Badewanne. Bitte was? Richtig. Durch diese Methode habt ihr zwar keine Waffen mehr, könnt aber immer noch in der Story voranschreiten. Das funktioniert, indem ihr einen Glitch ausnutzt.

Alles was ihr dafür braucht ist ein gemütliches, heißes Bad. Und zwar ein richtig heißes. Die Wanne muss in Flammen stehen. Besucht Van Horn und zahlt die 25 Cent für ein Bad. Direkt nach der Bezahlung müssen alle Personen im Ort umgebracht werden. Anschließend könnt ihr das Badezimmer per Glitch durch die Wand hindurch betreten. Die eigentlich zu erwartende Zwischensequenz sollte dabei ausbleiben. Arthur sollte sich nun umblicken und einen Molotov-Cocktail werfen, um in seinem eigenen Badewasser zu kochen.

Der grauenvolle Tod ist allerdings nur von kurzer Dauer, denn schon kurz darauf steht der Cowboy völlig entkleidet und ohne Waffen wieder auf. Euer Geld behaltet ihr aber, da das Spiel annimmt, dass ihr immer noch ein Bad nehmt. Angeblich sollt ihr in dieser Situation sogar speichern können. Geschlechtsteile hat Arthur übrigens auch durch diesen Prozess nicht. Sie wurden schlicht nicht modelliert, da seine völlige nacktheit nicht geplant ist.

Den Protagonisten von Red Dead Redemption 2 nackt zu sehen, scheint einen besonderen Reiz auszumachen. Habt ihr eine der beiden Methoden bereits ausprobiert? Das untere Video zeigt den Prozess. Allerdings enthält es Endgame-Content, weswegen ihr es nur ansehen solltet, wenn ihr bereits entsprechend weit vorangeschritten seid.