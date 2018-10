Cowboys vs. Aliens heißt es möglicherweise in Red Dead Redemption 2. Erste Spieler sind einem großen Geheimnis auf der Spur, das nicht von dieser Welt stammt ...

Das ist ein dickes Ding: Obwohl Red Dead Redemption 2 erst seit heute im Handel steht, sind Spieler bereits einem mutmaßlich großen Geheimnis auf der Spur. Denn allem Anschein nach bekommen die Menschen im Amerika des Jahres 1899 Besuch von Wesen aus einer anderen Welt!

Auf Reddit tauchte bereits vor Stunden ein Screenshot des Users OneBananaTooFar auf, auf dem ein UFO am nächtlichen Himmel sichtbar ist. Kurz darauf war auch ein erstes Video vom gleichen User zu sehen: Über einer mit Leichen gefüllten Hütte schwebte ein grün leuchtendes Flugobjekt, das kurz darauf verschwand. Im Gebäude findet sich eine Art Abschiedsbrief, in dem es heißt:

At the second hour under the half moon

By the great love and grace of our saviour Kuhkowaba

Voyager of time and galaxies

We cast off our corporal shells

So his vessel can take our spirits to the promised realm

To live in peace and power until the two thousandth year

When we will return for the new chosen

And worship once again at the peak of Mount Shann

In his love we rejoice always

Quelle: reddit, User: OneBananaTooFar

Scheinbar haben sich die Menschen in der Hütte umgebracht, um einer Art Kult zu huldigen und ihre Seelen in eine andere Welt bringen zu lassen. Bei dem Namen Kuhkowaba könnte es sich um eine Art Gottheit oder gar einen Außerirdischen handeln. Inwieweit das mit dem UFO zusammenhängt, ist derzeit aber noch völlig unklar.

Es wird garantiert nicht das letzte Rätsel gewesen sein, mit dem Rockstar Games die Spieler zum Grübeln bringt ...