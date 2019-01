Mit Smite und Paladins haben die Hi-Rez Studios bereits zwei erfolgreiche Titel abgeliefert. Mit dem neuesten Streich Realm Royale verabschiedet man sich vom MOBA-Genre und widmet sich stattdessen ebenfalls dem nun populären Battle-Royale-Genre. Der Titel ist in Kürze auch auf Konsolen spielbar.

Auf dem PC ist der neueste Battle-Royale-Streich Realm Royale der Smite- und Paladins-Macher von den Hi-Rez Studios bereits in den Early Access gestartet. Nach einem erfolgreichen Launch sind die Spielerzahlen des Online-Shooters, der auf dem Spieluniversum samt Charakteren der Paladins-Reihe basiert, aber spürbar zurückgegangen.

Dennoch werkeln die Hi-Rez Studios natürlich zunächst weiter intensiv am Spiel und brachten später eine Closed Beta auf den Konsolen PS4 und Xbox One an den Start. Auf diesen beiden Plattformen können in Kürze nun alle interessierten Battle-Royale-Fans loslegen, was den Spielerzahlen einen neuen Schub verschaffen dürfte.

Wie die Hi-Rez Studios nun nämlich bestätigten, werden die beiden genannten Konsolenfassungen ab dem morgigen 22. Januar 2019 in eine offene Beta-Testphase übergehen. Damit können alle Interessierten auf PS4 und Xbox One auch ohne vorherige Einladung und speziellen Code den Client herunterladen und in die Welt von Realm Royale eintauchen.

Im weiteren Jahresverlauf soll es dann regelmäßig neue Spielinhalte und Updates geben; Details dazu sollen in Kürze folgen. In einer Randnotiz sei erwähnt, dass das MOBA Smite noch vor dem Ende des Monats Januars auf der Switch in die Closed Beta gehen soll; eine Open Beta wird es bereits kurze Zeit später geben.