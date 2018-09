Razer bringt mit Razer Nari eine neue Headset-Reihe auf den Markt, die nicht nur kabellos funktioniert, sondern mit HyperSense ein immersiveres Zocken dank haptischem Feedback erlauben will.

Razer HyperSense wurde gemeinsam mit Lofelt entwickelt, einem deutschen Ingenieursunternehmen mit Spezialisierung auf die Entwicklung von haptischen Technologien für immersive, realistische und naturgetreue Erlebnisse. Razer HyperSense nutzt haptische Treiber, die ein mehrdimensionales haptisches Feedback erzeugen. Die Technologie ist mit allen Entertainment-Inhalten, wie Spiele, Musik und Filme, kompatibel und benötigt keine zusätzliche Integration.

Die Audiosignale werden in Echtzeit in taktiles Feedback umgewandelt. Dadurch entsteht quasi eine Art Vibration aus der Richtung der jeweiligen Klangquelle. Dabei werden nicht einfach Bässe verstärkt, sondern eigenständig Geräusche mit einer entsprechenden Vibration und Richtung versehen. Ob und wie genau sich das auf das Hörerlebnis auswirkt, verraten wir euch in Kürze, ein Testexemplar liegt uns bereits vor.

Das Razer Nari Ultimate setzt zudem auf THX Spatial Audio, eine Technologie, die erstmals mit dem Kraken Tournament Edition eingeführt wurde. Der simulierte 360°-Sound soll eine realistische Tiefe und ein immersives Klangbild erzeugen, ebenso wie punktgenaue positionale Präzision. Das Headset hat Game/Chat-Balance und ist sowohl kabelgebunden als auch kabellose nutzbar. Es ist dank zusätzlichem, optionalen Klinkenanschluss kompatibel mit PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und mobilen Geräten.

Ansonsten ist das Nari mit automatisch anpassbarem Kopfgand und schwenkbaren Ohrmuscheln versehen, hinzu kommen dicke, weiche Memory-Foam-Polster mit integriertem Kühlgel und versteckten Brillenkanälen.

Das Razer Nari is in drei Versionen verfügbar: Razer Nari Ultimate, Nari und Nari Essential. Das Razer Nari Ultimate bietet die HyperSense-Funktion und kostet 199,99 Euro. Das Razer Nari kostet 149,99 Euro, kommt ohne HyperSense und ist in Sachen Komfort, Soundtechnologie und Features identisch mit dem Nari Ultimate. Das Razer Nari Essential ist ein kabelloses Gaming-Headset mit THX Spatial Audio und anpassbarem Kopfband und Ohrpolster mit Kühlgel für 99,99 Euro.