Ubisoft setzt die erfolgreiche Jump'n'Run-Reihe Rayman weiter fort und hat jetzt mit Rayman Mini den neuesten Teil offiziell angekündigt.

Wer sich nun auf einen neuen Serienableger für aktuelle Konsolen gefreut hat, wird aber enttäuscht sein. Ubisoft geht für Rayman Mini nämlich eine Partnerschaft mit Apple ein und liefert insoweit einen waschechten Mobile-Ableger. Der neueste Teil der Erfolgreihe wird nämlich exklusiv über Apples neues Abo-Modell Apple Arcade erhältlich sein.

Das von Ubisoft Montpellier und Pastagames entwickelte Spiel wird auf iOS-Geräten über Apple Arcade verfügbar sein. Der Titel heißt Rayman Mini, weil Protagonist Rayman in diesem auf die Größe einer Ameise geschrumpt wurde. Im Spielverlauf bereist er eine makrofotografische Welt, verbündet sich mit freundlichen Gestalten und muss sich epischen Bosskämpfen stellen.

Was ist im Titel geboten? Insgesamt 48 Level soll es in verschiedenen Umgebungen geben. Dazu zählt ein wunderschöner Fluss ebenso wie ein Spinnennest oder ein Kaninchenbau. Zudem bekommt ihr die Wahl, ob ihr mit Rayman, Barbara oder Globox durch die Welt streifen wollt. Freischaltbare Kostüme geben euch zusätzliche Individualisierungsoptionen an die Hand.

Da Cross-Progression auf allen iOS-Geräten unterstützt wird, könnt ihr euer Abenteuer zu jeder Zeit auf verschiedenen Plattformen weiter fortsetzen. Zudem soll es über das ganze Jahr hinweg weitere neue Inhalte und Überraschungen geben.