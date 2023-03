Fürchtet alles und nichts, denn der Tod bringt euch dem Sieg näher in diesem herausfordernden Open-World-Action-Roguelite. Als das Gefäß einer uralten Macht müsst ihr Stahl und Geschick einsetzen, um in einer gefährlichen Fantasy-Welt eure Mission zu erfüllen, inspiriert von skandinavischer Folklore.

Ravenbound ist da - das neue Action-Roguelite mit einer offenen Spielwelt. Seit dem 30. März ist das Spiel auf Steam für 29,99 Euro erhältlich und lässt euch tief in eine düstere Fantasy-Welt eintauchen, die von skandinavischer Folklore inspiriert wurde.

Das Spiel aus der Feder von Systemic Reaction, bekannt durch Generation Zero und Second Extinction, kombiniert die Spielaspekte von Roguelites mit der Entscheidungsfreiheit von Open-World-Spielen. Dabei seid ihr als Singleplayer in der Third-Person-Perspektive unterwegs.

In Ravenbound seid ihr der Seelenwirt des Raben, einer unsterblichen Waffe, die von gefangenen Göttern geschmiedet wurde. Um besagte Götter zu befreien und auf der Insel Ávalt wieder die Ordnung herzustellen, muss der Rabe seine Macht wiederherstellen – eine Lebenszeit eines Seelenwirts nach der anderen.

In jeder Lebenszeit stellt ihr euch dem Kampf gegen mythische Gestalten wie Trolle, Hulders oder Draugr in einem adrenalingeladenen Hack’n’Slash-Kampfsystem. Fortschritt basiert auf freischaltbaren Karten, die ihr auf eurer Reise durch Ávalt findet.

So findet ihr immer stärkere Karten für bessere Rüstung, neue spielbare Klassen, magische Waffen und Relikte mit spannenden Synergien. Zwar verliert ihr in jeder Lebenszeit das Leben eures Seelenwirtes, aber eure Belohnungen nimmt der Rabe mit ins neue Leben. Mit jeder Lebenszeit wächst so die Stärke des Raben, damit ihr kommende Hürden überwinden könnt.

Ravenbound – ab sofort auf Steam erhältlich!